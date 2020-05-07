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Юбилейную медаль вручили витебскому ветерану Валентину Становенко

07.05.2020 14:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Валентину Ефимовичу Становенко исполнилось 95 лет. И, казалось бы, такой солидный возраст, а ветеран Великой Отечественной войны сам готовит себе парадный китель и очень ждет гостей. Чтобы вспомнить, как он молодой, 17-летний парень ушел на фронт артиллеристом. 

Валентин Становенко, ветеран Великой Отечественной войны: "На войне я был старшина. У меня был расчет, пушки, 122 миллиметровая. И я там был командир. Ранили. Так я до войны дошел".

Валентин Ефимович воевал на Первом Белорусском фронте. Войну завершил в звании капитана. Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге – "Здесь был Становенко!" 

Валентин Ефимович награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями за боевую и трудовую доблесть. И вот спустя 75 лет еще одна медаль - юбилейная. 

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома: "Произведены материальные выплаты по указу Главы государства участникам войны, ветеранам и лицам, пострадавшим от военных действий в период ВОВ. Сейчас продолжается работа. Проводится вручение медалей к 75-летию Победы. Мы понимаем, что формат, в связи с ограничительными мероприятиями, немножко другой, но все равно внимание к каждому ветерану, участнику войны оказывается".

Поздравления с 75-летием Победы продолжаются. Кроме того, работники территориальных центров окажут дополнительную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. 

 
 
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Валентину Ефимовичу Становенко исполнилось 95 лет. И, казалось бы, такой солидный возраст, а ветеран Великой Отечественной войны сам готовит себе парадный китель и...
 
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