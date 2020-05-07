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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юбилейную медаль вручили витебскому ветерану Валентину Становенко Валентину Ефимовичу Становенко исполнилось 95 лет. И, казалось бы, такой солидный возраст, а ветеран Великой Отечественной войны сам готовит себе парадный китель и...

Валентину Ефимовичу Становенко исполнилось 95 лет. И, казалось бы, такой солидный возраст, а ветеран Великой Отечественной войны сам готовит себе парадный китель и очень ждет гостей. Чтобы вспомнить, как он молодой, 17-летний парень ушел на фронт артиллеристом.Валентин Ефимович воевал на Первом Белорусском фронте. Войну завершил в звании капитана. Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге – "Здесь был Становенко!"Валентин Ефимович награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями за боевую и трудовую доблесть. И вот спустя 75 лет еще одна медаль - юбилейная.Поздравления с 75-летием Победы продолжаются. Кроме того, работники территориальных центров окажут дополнительную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.