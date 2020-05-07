Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

Источник материала: Единство

Сегодня в центре событий оказались женщины, которые в годы войны ничем не уступали мужчинам. Евдокия Яковлевна Зезюлькина и Клавдия Григорьевна Маевская – труженики тыла. Антонина Ивановна Клещенок – партизанка.

В этот светлый майский день им торжественно вручили цветы, подарки и юбилейные медали «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў». Приятным сюрпризам для них стал мини-концерт в исполнении военного оркестра 60-го ОПС.

Женщины-победительницы с радостью встречали гостей и не могли сдержать слез. А.И. Клещенок, выходя на улицу, с улыбкой обронила: «Дожила!..». Она, как и ее соратницы, была тронута таким чудесным подарком, а также высказала благодарность главе государства за поддержку и заботу о ветеранах.





















– Молодежь Борисовщины присоединяется к акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы». И сегодня, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы решили порадовать наших ветеранов, – дала комментарий первый секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева. – Тем самым чествуем поколение победителей и говорим спасибо за возможность жить без войны.

Татьяна САКОВИЧ, фото П. Пашкевича