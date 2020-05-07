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Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

07.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сегодня в центре событий оказались женщины, которые в годы войны ничем не уступали мужчинам. Евдокия Яковлевна Зезюлькина и Клавдия Григорьевна Маевская – труженики тыла. Антонина Ивановна Клещенок – партизанка.

В этот светлый майский день им торжественно вручили цветы, подарки и юбилейные медали «75 год Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў». Приятным сюрпризам для них стал мини-концерт в исполнении военного оркестра 60-го ОПС.

Женщины-победительницы с радостью встречали гостей и не могли сдержать слез. А.И. Клещенок, выходя на улицу, с улыбкой обронила: «Дожила!..». Она, как и ее соратницы, была тронута таким чудесным подарком, а также высказала благодарность главе государства за поддержку и заботу о ветеранах.

Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

 

 

 

 

Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

 

 

 

 

Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

 

 

 

 

Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

 

 

 

 

Военный оркестр играл песни военных лет прямо под окнами ветеранов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Молодежь Борисовщины присоединяется к акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы». И сегодня, несмотря на непростую ситуацию в стране, мы решили порадовать наших ветеранов, – дала комментарий первый секретарь Борисовского РК ОО «БРСМ» Владислава Крагилева. – Тем самым чествуем поколение победителей и говорим спасибо за возможность жить без войны.

Татьяна САКОВИЧ, фото П. Пашкевича

 
 
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В преддверии 75-летия Победы стремятся поздравить ветеранов. Не стали исключением представители 7-го инженерного полка. Активисты Борисовского РК ОО «БРСМ»...
 
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