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Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие ночи

07.05.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в ближайшие ночи ожидается «неблагоприятное метеорологическое явление» — заморозки. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: pixabay.com

«Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. В ночные и утренние часы 8 мая, в пятницу, местами по стране ожидаются заморозки до 0…-2°С», — говорится в сообщении.

Такая же ситуация в отдельных районах по востоку страны сохранится и 9 мая, в субботу.

В МЧС напоминают, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

 
 
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«В ночные и утренние часы 8 мая, в пятницу, местами по стране ожидаются заморозки до 0…-2°С», - говорится в сообщении. Такая же ситуация в отдельных районах по востоку...
 
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