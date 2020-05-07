Синоптики предупредили о заморозках в ближайшие ночи

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в ближайшие ночи ожидается «неблагоприятное метеорологическое явление» — заморозки. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



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«Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении. В ночные и утренние часы 8 мая, в пятницу, местами по стране ожидаются заморозки до 0…-2°С», — говорится в сообщении.

Такая же ситуация в отдельных районах по востоку страны сохранится и 9 мая, в субботу.

В МЧС напоминают, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.