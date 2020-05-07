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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медицина, IT, образование и наука будут наиболее перспективными направлениями в ближайшие годы Традиционно в мае у абитуриентов начинается горячая пора. Министерством образования Беларуси уже утверждены сроки вступительной кампании-2020. Какие специальности...

Традиционно в мае у абитуриентов начинается горячая пора. Министерством образования Беларуси уже утверждены сроки вступительной кампании-2020. Какие специальности будут востребованы в ближайшие годы, мы спросили у независимого консультанта по стратегическому управлению, HR-эксперта, бизнес-тренера, кандидата технических наук, доцента Александра Мудрика.Полное интервью с Александром смотрите в программесегодня вна телеканале