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Медицина, IT, образование и наука будут наиболее перспективными направлениями в ближайшие годы
07.05.2020 14:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТрадиционно в мае у абитуриентов начинается горячая пора. Министерством образования Беларуси уже утверждены сроки вступительной кампании-2020. Какие специальности будут востребованы в ближайшие годы, мы спросили у независимого консультанта по стратегическому управлению, HR-эксперта, бизнес-тренера, кандидата технических наук, доцента Александра Мудрика.
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Традиционно в мае у абитуриентов начинается горячая пора. Министерством образования Беларуси уже утверждены сроки вступительной кампании-2020. Какие специальности...
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