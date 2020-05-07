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В Минске из-за подготовки к параду меняют маршруты движения общественного транспорта
07.05.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Общественный транспорт 7 и 8 мая в районе проспекта Машерова будет ходить по измененным маршрутам. Об этом
В связи с ограничением движения всех видов транспорта по пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей 7 мая с 13.30 до 17.00 и 8 мая с 10.00 до 13.00 будут внесены изменения в автобусные маршруты:
Ранее Министерство обороны Минске и его генеральная репетиция">сообщило, что генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.На время генеральной тренировки и парада ограничат движение всех видов транспорта на пути техники.
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Ранее Министерство обороны сообщило, что генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.На время...
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