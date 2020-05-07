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В Минске из-за подготовки к параду меняют маршруты движения общественного транспорта

07.05.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Общественный транспорт 7 и 8 мая в районе проспекта Машерова будет ходить по измененным маршрутам. Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В связи с ограничением движения всех видов транспорта по пр. Машерова от ул. Даумана до пр. Победителей 7 мая с 13.30 до 17.00 и 8 мая с 10.00 до 13.00 будут внесены изменения в автобусные маршруты:

  • № 29, 44, 136 в прямом направлении по пр. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам, с выполнением остановочных пунктов «Нововиленская», «Выставочный комплекс», в обратном направлении по пр. Победителей, ул. Немига, ул. М. Богдановича, пр. Машерова, с выполнением остановочных пунктов «Гостиница «Юбилейная», и «ст.м. Немига»;
  • № 1002-ТК, 1412-ТК от пр. Машерова по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;
  • № 1107-ТК со стороны ул. Немига по пр. Победителей, ул. Мельникайте, ул. Заславская, пр. Машерова и далее по маршруту.

Ранее Министерство обороны Минске и его генеральная репетиция">сообщило, что генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.На время генеральной тренировки и парада ограничат движение всех видов транспорта на пути техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Министерство обороны сообщило, что генеральную репетицию парада в Минске проведут 8 мая в 21.00. Сам парад к 75-летию Победы пройдет 9 мая в 11.00.На время...
 
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