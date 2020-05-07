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Вниманию потребителей: о приобретении мобильных телефонов в сети интернет

07.05.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Недоведение до сведения потребителей такой информации является нарушением требований пункта 4 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31.

Справочно:

До момента заключения договора продавец должен довести до сведения покупателя, помимо прочей, информацию о том, что товары были в употреблении или в них устранялся недостаток (недостатки), а также об имеющихся в товарах недостатках. При этом такая информация размещается непосредственно с наименованием товара и доводится до сведения потребителей в сети Интернет, т.е. размещается на сайте интернет-магазина (пункты 4, 6 Правил).

Вместе с тем, в практике работы отдельных интернет-магазинов имеются случаи реализации бывших в употреблении мобильных телефонов под видом новых, т.е. информация о том, что телефон был в употреблении и (или) отремонтирован (в нем устранялись недостатки), не размещается непосредственно вместе с наименованием этого товара (как правило, такая информация размещается в разделах, которые покупатели обычно не изучают, или не размещается на сайте интернет-магазина вовсе).

Так, например, в МАРТ, Минский облисполком и Минский райисполком поступило более 30 обращений потребителей о приобретении в интернет-магазине gadget-tehno.by якобы новых мобильных телефонов, которые, как впоследствии оказалось, были либо бывшими в употреблении, либо в них устранялись недостатки, неисправности в работе.

МАРТ рекомендует потребителям тщательно изучать информацию о товарах на сайтах интернет-магазинов и воздерживаться от покупок посредством интернет-сайтов, на которых отсутствует полная информация о реализуемых товарах и (или) о продавцах. Перед совершением покупки в интернет-магазине рекомендуем потребителям ознакомиться с полезной информацией о том, как грамотно совершать такие покупки.

О правах потребителей в случае приобретения товара, когда продавцом не была предоставлена обязательная и информации о товаре (в том числе о том, что товар был в употреблении и/или в нем устранялся недостаток (недостатки)), можно ознакомиться здесь.

По результатам рассмотрения обращений установлено, что владелец интернет-магазина gadget-tehno.by ООО «Гаждет-Техно вип» осуществляет розничную торговлю мобильных телефонов марки Apple посредством названного интернет-магазина без доведения до сведения потребителей обязательной информации вместе с наименованием товара о том, что этот товар был в употреблении. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении требований пункта 4 Правил.

В целях пресечения указанного нарушения ООО «Гаджет-Техно Вип» было вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей и торговле. В настоящее время Минским райисполкомом ведется работа по привлечению должностного лица названной организации к административной ответственности за нарушение правил торговли.

Права потребителей, имеющих претензии к продавцу ООО «Гаждет-Техно вип», могут быть защищены в судебном порядке. На основании пункта 1 статьи 43 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» помощь потребителям в составлении исков на безвозмездной основе оказывается местными исполнительными и распорядительными органами (государственная защита прав потребителей) или общественными объединениями потребителей (общественная защита прав потребителей).

https://mart.gov.by

 
 
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В связи с поступающими в Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращениями граждан о покупке в интернет-магазине под видом новых мобильных...
 
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