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Тысяча комплектов одноразовых защитных костюмов и бахил. Очередная помощь медикам от ФПБ
07.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТысячу комплектов одноразовых защитных костюмов и бахил сегодня доставили в Минскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Это очередная поддержка медиков, которую оказала Федерация профсоюзов. Распределяют необходимые средства защиты адресно. С начала эпидемии Федерация профсоюзов уже закупила более 20 000 защитных костюмов. Только в Минске в медучреждения доставили более 4 500 комплектов.
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Тысячу комплектов одноразовых защитных костюмов и бахил сегодня доставили в Минскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Это очередная поддержка...
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