В Витебске с 18 мая начнут отключать горячую воду. Первым «на тазики» перейдет Задвинье

Источник материала: Tut.by

В областном центре с 18 мая начнут отключать горячую воду в жилых домах, сообщает «Витебскэнерго». Первыми без нее останутся жители многих улиц в Задвинье, а также некоторых улиц в центре города.





График отключения:

с 18 по 31 мая — дома, которые относятся к Витебской ТЭЦ;

с 4 по 18 июня — к котельной «Северная»;

с 8 по 22 июня — к котельной «Южная» (первый этап);

с 27 июля по 10 августа — к мини-ТЭЦ «Восточная»;

с 17 по 31 августа — к котельной «Южная» (второй этап).

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