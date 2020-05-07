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В Витебске с 18 мая начнут отключать горячую воду. Первым «на тазики» перейдет Задвинье
07.05.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре с 18 мая начнут отключать горячую воду в жилых домах, сообщает «Витебскэнерго». Первыми без нее останутся жители многих улиц в Задвинье, а также некоторых улиц в центре города.
График отключения:
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В областном центре с 18 мая начнут отключать горячую воду в жилых домах.
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