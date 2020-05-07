|
В Гродно военнослужащие организовали мини-парад у стен дома, где проживают два ветерана ВОВ
07.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады организовали мини-парад прямо у стен дома, где проживают два ветерана Великой Отечественной войны. Фронтовики уже не могут участвовать в праздничных мероприятиях, поэтому поздравить их с Днем Великой Победы солдаты пришли сами. Слова благодарности ветеранам прозвучали и от жителей Гродно. Фронтовикам вручили подарки и поздравили с наступающим праздником Победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады организовали мини-парад прямо у стен дома, где проживают два ветерана Великой Отечественной войны....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)