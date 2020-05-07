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В Гродно военнослужащие организовали мини-парад у стен дома, где проживают два ветерана ВОВ

07.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гродно военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады организовали мини-парад прямо у стен дома, где проживают два ветерана Великой Отечественной войны. Фронтовики уже не могут участвовать в праздничных мероприятиях, поэтому поздравить их с Днем Великой Победы солдаты пришли сами. Слова благодарности ветеранам прозвучали и от жителей Гродно. Фронтовикам вручили подарки и поздравили с наступающим праздником Победы.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно военнослужащие 6-й отдельной механизированной бригады организовали мини-парад прямо у стен дома, где проживают два ветерана Великой Отечественной войны....
 
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