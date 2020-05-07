Зашел в магазин — узнал о безопасности

Источник материала: Единство

С приходом весны садоводы-любители все чаще и чаще наведываются на свои приусадебные участки и дачи для того, чтобы заняться подготовкой земель к новому сезону. Но, к сожалению, многие забывают о соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности и мусора на территории своих подворий. В связи с этим работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям решили еще раз напомнить жителям района об этих не сложных правилах, но в несколько необычной форме.





Работники МЧС предложили размещение противопожарной информации в магазине «Мастак» на упаковках продукции для сада и огорода. Тематика актуальна: напоминает о недопущении выжигания сухой растительности и про телефоны 101 и112. На товарах красуются наклейки, призывающие садоводов-любителей не нарушать правила безопасности жизнедеятельности.

Борисовские спасатели надеются, что подобная практика не только вызовет интерес у покупателей, но и пополнит багаж их знаний.



