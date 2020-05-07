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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова по видеосвязи с коллегами-законодателями обсудила юбилей Великой Победы Сохранить и защитить историческую правду о Великой Победе сегодня обязаны все страны, которые затронула Вторая мировая. Беларусь свято хранит эту память и не...

Сохранить и защитить историческую правду о Великой Победе сегодня обязаны все страны, которые затронула Вторая мировая. Беларусь свято хранит эту память и не допустит попыток переписать историю. Об этом сегодня заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова по видеосвязи с коллегами-законодателями. Общая история объединила руководителей парламентов стран СНГ, а также ряд депутатов европарламента. Так, 17 стран стали участниками диалога о важной дате в истории человечества. Что значит эта Победа для каждой из них? Как государства отметят этот день? Как поддерживают свидетелей той войны? Участники обсудили самые насущные вопросы и поздравили друг друга с предстоящим праздником. Но в нынешних условиях важно сохранять не только историческую, но и политическую правду, - акцентировала белорусский спикер. Сегодня отдельные СМИ прибегают к недостоверным фактам в отношении нашей страны.Память о событиях горячих 40-х для Беларуси священна, она в сердце у каждого, подчеркнула Наталья Кочанова. Важно передать эту память будущим поколениям.И это моральный долг каждого белоруса. В стране с трепетом и заботой относятся к ветеранам, и эта политика будет неизменной и впредь. К юбилею Победы живых свидетелей той войны осталось совсем немного. В Беларуси 9 Мая встретят менее 5 тысяч ветеранов.