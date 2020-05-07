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Наталья Кочанова по видеосвязи с коллегами-законодателями обсудила юбилей Великой Победы
07.05.2020 20:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохранить и защитить историческую правду о Великой Победе сегодня обязаны все страны, которые затронула Вторая мировая. Беларусь свято хранит эту память и не допустит попыток переписать историю. Об этом сегодня заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова по видеосвязи с коллегами-законодателями. Общая история объединила руководителей парламентов стран СНГ, а также ряд депутатов европарламента. Так, 17 стран стали участниками диалога о важной дате в истории человечества. Что значит эта Победа для каждой из них? Как государства отметят этот день? Как поддерживают свидетелей той войны? Участники обсудили самые насущные вопросы и поздравили друг друга с предстоящим праздником. Но в нынешних условиях важно сохранять не только историческую, но и политическую правду, - акцентировала белорусский спикер. Сегодня отдельные СМИ прибегают к недостоверным фактам в отношении нашей страны.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Фейки, ложная информация, которую освещают некоторые телекомпании и каналы, это просто недопустимо. То, что сегодня происходит в нашей стране, касаясь эпидемиологической обстановки, мы ведь знаем, какая обстановка. Она регулируемая, она управляемая. И поэтому принято абсолютно правильное, выверенное решение о праздновании этой Победы. Мы не можем предать память тех людей, которые погибли, отстояв свободу и независимость нашей страны, и тех, которые сегодня живут вместе с нами и говорят о том, что мы должны отмечать этот праздник. Мы должны быть вместе для того, чтобы почтить память погибших и сказать слова благодарности и низко поклониться тем, кто отстоял свободу и независимость и отстроил, восстановил нашу страну в послевоенное время".
Память о событиях горячих 40-х для Беларуси священна, она в сердце у каждого, подчеркнула Наталья Кочанова. Важно передать эту память будущим поколениям.
И это моральный долг каждого белоруса. В стране с трепетом и заботой относятся к ветеранам, и эта политика будет неизменной и впредь. К юбилею Победы живых свидетелей той войны осталось совсем немного. В Беларуси 9 Мая встретят менее 5 тысяч ветеранов.
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Сохранить и защитить историческую правду о Великой Победе сегодня обязаны все страны, которые затронула Вторая мировая. Беларусь свято хранит эту память и не...
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