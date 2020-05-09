ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление с Днем Победы от Максима Мирного

09.05.2020 10:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Максим Мирный, теннисист: "Хочется в очередной раз нам всем напомнить о важности этого дня, этого особого праздника. Та боль души и физическая боль, которую многие семьи понесли в канун войны и после войны, должна оставаться со всеми нами на века и передаваться из поколения в поколения. Потому что сегодня мы ощущаем чистую, светлую, свободную, независимую страну, в которой мы живем. А нашим отношением сегодня мы будем показывать последующим поколениям, как стоит чтить и ценить этот день и нашу Победу, свободу, независимость!"
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Мирный, теннисист: "Хочется в очередной раз нам всем напомнить о важности этого дня, этого особого праздника. Та боль души и физическая боль, которую многие...
 
Новости дня
Новости общества
 
Трилогию "Брест. Герои форпоста" смотрите сегодня на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика