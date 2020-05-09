Поздравление с Днем Победы борисовчанам адресует депутат Л.С. Ананич

Источник материала: Единство

В этот день гордости и чести, светлой памяти мы адресуем слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, работникам тыла, всем тем, кому довелось вынести на своих плечах тяготы военного лихолетья и послевоенного восстановления страны.

Наш долг – с честью нести Знамя Победы, своим трудом и преданностью родной стране быть достойными потомками поколения победителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра нашей родной Беларуси.

Лилия АНАНИЧ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь