ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление с Днем Победы борисовчанам адресует депутат Л.С. Ананич

09.05.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В этот день гордости и чести, светлой памяти мы адресуем слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, работникам тыла, всем тем, кому довелось вынести на своих плечах тяготы военного лихолетья и послевоенного восстановления страны.

Наш долг – с честью нести Знамя Победы, своим трудом и преданностью родной стране быть достойными потомками поколения победителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра нашей родной Беларуси.

Лилия АНАНИЧ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые борисовчане! Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием Великой Победы!
 
Новости дня
Новости общества
 
Поздравление с Днем Победы от Максима Мирного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика