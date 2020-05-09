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Специальный проект Белтелерадиокомпании "Открытый показ". Завтра в 13:15 на "Беларусь 1"

09.05.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Годы искажения правды о Великой Отечественной - Второй мировой войне, к сожалению, не прошли даром для ее восприятия в западном обществе. Факты, которые хорошо известны рядовому белорусскому школьнику, во многих западноевропейских странах, включая современную Германию, зачастую вызывают как минимум сомнение или недоумение. Об этом журналисты, историки, депутаты и общественные лидеры поспорят в специальном проекте Белтелерадиокомпании "Открытый показ". Поводом для откровенного диалога стал документальный фильм нашей коллеги Виктории Косенюк "Их война".  Обсуждение в студии Белтелерадиокомпании смотрите завтра в 13:15 на "Беларусь 1".
 
 
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Годы искажения правды о Великой Отечественной - Второй мировой войне, к сожалению, не прошли даром для ее восприятия в западном обществе. Факты, которые хорошо...
 
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