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По улицам Гомеля проехала техника времен Великой Отечественной войны
09.05.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздничную эстафету сегодня подхватили и в Гомеле. По улицам города проехала техника времен Великой Отечественной войны местного военно-исторического клуба. Гомельские реконструкторы восстановили ретро-машины специально к празднику.
Также в городе прошел торжественный митинг у Вечного огня на площади Труда. Здесь участники торжества возложили цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Память погибших в годы Великой Отечественной войны героев почтили минутой молчания. В честь героев Победы и раскаты оружейных залпов. А вечером, в 23:00, небо над городом раскрасят огни праздничного фейерверка в честь 75-летия Великой Победы.
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Праздничную эстафету сегодня подхватили и в Гомеле. По улицам города проехала техника времен Великой Отечественной войны местного военно-исторического клуба....
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