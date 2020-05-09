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День Победы традиционно широко отмечается белорусскими дипломатами

09.05.2020 16:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дань памяти и уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений нашей страны.

Белорусские дипломаты в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, Сербии, Словакии, Узбекистане, Франции и в ряде других стран возложили венки к памятникам, мемориалам и монументам Победы. 

В этом году министерство проводит акцию памяти о сотрудниках внешнеполитического ведомства БССР, принимавших участие в войне. На сайте МИД размещена Книга памяти о героических коллегах.

А наше посольство во Франции совместно с российскими коллегами подготовило видеоконцерт, который доступен всем желающим как раз с 15 часов. Ссылка размещена на странице посольства в Facebook.

 
 
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Дань памяти и уважения подвигу победителей неизменно отдают сотрудники Министерства иностранных дел и загранучреждений нашей страны. Белорусские дипломаты в...
 
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