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Прямую трансляцию Парада Победы из Минска передавал ведущий международный телеканал Euronews

09.05.2020 16:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В режиме онлайн за нами наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона" и украинского "Интера". Крупнейший прибалтийский информационный портал "Делфи" также вел прямую трансляцию из нашей столицы. А Европейский Вещательный Союз распространял сигнал Белтелерадиокомпании на десятки стран -  членов Союза. Под  YouTube-версиями - тысячи благодарных комментариев, которые до сих пор продолжают поступать со всех уголков. Большой интерес прямая трансляция вызвала и у интернет-аудитории. На официальном сайте и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании, на сайте телеканала "Беларусь 24", а также в социальных сетях и на YouTube-канале Агентства теленовостей более 200 тысяч просмотров. Кроме жителей Беларуси, трансляцию смотрели в 80 государствах - это Россия, Украина, Германия, Израиль, Литва, Польша, Латвия, Казахстан и другие страны.

 
Теги: Новости
 
 
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В режиме онлайн за нами наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона" и украинского "Интера". Крупнейший прибалтийский информационный портал...
 
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