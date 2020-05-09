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Прямую трансляцию Парада Победы из Минска передавал ведущий международный телеканал Euronews
09.05.2020 16:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ режиме онлайн за нами наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона" и украинского "Интера". Крупнейший прибалтийский информационный портал "Делфи" также вел прямую трансляцию из нашей столицы. А Европейский Вещательный Союз распространял сигнал Белтелерадиокомпании на десятки стран - членов Союза. Под YouTube-версиями - тысячи благодарных комментариев, которые до сих пор продолжают поступать со всех уголков. Большой интерес прямая трансляция вызвала и у интернет-аудитории. На официальном сайте и в мобильном приложении Белтелерадиокомпании, на сайте телеканала
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В режиме онлайн за нами наблюдали зрители казахстанского "Хабара", армянского "Кентрона" и украинского "Интера". Крупнейший прибалтийский информационный портал...
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