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"Техника парада". Легкобронированный автомобиль "Рубон"

09.05.2020 16:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году на параде в Минске были представлены новинки белорусского военпрома. Среди них легкобронированный автомобиль "Рубон". Его уникальные тактико-технические характеристики позволяют экипажу справляться с целым спектром задач. 

Разведка, патрулирование, сопровождение колонн, миротворческие и милицейские операции. А также ведение боевых действий и днем, и ночью с места и в движении (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году на параде в Минске были представлены новинки белорусского военпрома. Среди них легкобронированный автомобиль "Рубон". Его уникальные...
 
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