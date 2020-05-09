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Лукашенко: парад Победы в Минске – не демонстрация силы

09.05.2020 14:28 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В мире найдутся люди, осуждающие Беларусь «за место и время проведения этого священного действа».

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на военном параде, посвященном 75-летию Победы, в Минске 9 мая, передает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что «военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма». Он заявил, что «даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима»

По его словам, «в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире, найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа».

«Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас – наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли поступить иначе - у нас не было другого выбора. А если бы был, то мы поступили бы также», - заявил президент.

Он считает, что мир игнорирует трагические уроки прошлого. «Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов, снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма», - констатировал Лукашенко.

Глава государства заявил, что, «несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории».

Принимал парад министр обороны Беларуси, генерал-майор Виктор Хренин. На трибуне вместе с президентом Лукашенко находились высшие государственные чиновники, в том числе руководители правительства и обеих палат парламента.

По официальным данным, в параде приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники, в воздушном параде над столицей пролетели 36 самолетов и вертолетов.

Напомним, 5 мая президент заявил, что проведение праздничного парада ко дню Победы не повлияет на здоровье людей, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране.

Официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил, что в организации обеспокоены возможными негативными последствиями военного парада в Минске.

В ООН ранее также уверены, что для Беларуси настало время незамедлительных и масштабных мер по ужесточению физического дистанцирования.

 
Теги: Минск
 
 
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В мире найдутся люди, осуждающие Беларусь «за место и время проведения этого священного действа».
 
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