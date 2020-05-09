ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вблизи деревни Узречье расположен уникальный мемориальный комплекс

09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Здесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, сотни были ранены. Но плацдарм был взят, и советская армия еще на шаг приблизила Великую Победу. Рассказывает Ольга Масловская (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов...
 
Новости дня
Новости общества
 
В студии - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.05.2020
Драгічынскі веснік
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
09.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика