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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вблизи деревни Узречье расположен уникальный мемориальный комплекс Здесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов...

Здесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, сотни были ранены. Но плацдарм был взят, и советская армия еще на шаг приблизила Великую Победу. Рассказывает(видео).