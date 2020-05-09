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Вблизи деревни Узречье расположен уникальный мемориальный комплекс
09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗдесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, сотни были ранены. Но плацдарм был взят, и советская армия еще на шаг приблизила Великую Победу. Рассказывает Ольга Масловская (видео).
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Здесь в братской могиле похоронены сразу 8 Героев Советского Союза. Тогда - в июне 1944-го - в этом месте форсировали реку и вели 12-часовой бой. Погибли более 200 воинов...
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