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В студии - декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин
09.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, но в наших силах сохранить и передать историю. Беларусь не изменяет традициям празднования Дня Победы. И, приходя на парад, люди выражают благодарность за мирное небо над головой. И у нас в гостях декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин (видео).
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К сожалению, живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше, но в наших силах сохранить и передать историю. Беларусь не...
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