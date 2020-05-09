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Поздравления с праздником Победы от солистки группы Aura Юлии Быковой

09.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером для подрастающего поколения. А мы в свою очередь помним и чтим каждого из них. В день 75-летия Великой Победы белорусские музыканты, певцы, спортсмены, деятели искусства и наши соотечественники подготовили свои личные поздравления былым фронтовикам.

Юлия Быкова - солистка группы Aura: "Друзья мои, конечно, хотелось бы сказать слова: помним, ценим, гордимся. Мы живем в мирное время. Нас никто не бомбит. Если мы не будем ценить тех людей, кто еще жив, кто помнит, что это было такое, вы знаете, мы рискуем повторить историю. И очень не хотелось бы, чтобы она повторилась. И, безусловно, я ценю своих дедушек, бабушек. Ценю всех, кто это пережил, и хочу сказать огромнейшее спасибо!".

 
 
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Сегодня самые искренние и теплые слова благодарности за мирное небо адресованы, безусловно, ветеранам. Их подвиги, стойкость и патриотизм служат примером для...
 
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