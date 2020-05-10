Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Цветочная Луна" Несколько последних ночей жители Земли могли наблюдать суперлуние, последнее в этом году. Естественный спутник казался на 6 % больше, чем обычно. Связано это с тем,...

Несколько последних ночей жители Земли могли наблюдать суперлуние, последнее в этом году. Естественный спутник казался на 6 % больше, чем обычно. Связано это с тем, что в этот момент расстояние между нашей планетой и Луной было минимальным. Явление прозвали "Цветочная Луна", так как именно в это время расцветают весенние цветы и деревья.В следующий раз земляне увидят суперлуну в апреле 2021 года.