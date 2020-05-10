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"Цветочная Луна"
10.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесколько последних ночей жители Земли могли наблюдать суперлуние, последнее в этом году. Естественный спутник казался на 6 % больше, чем обычно. Связано это с тем, что в этот момент расстояние между нашей планетой и Луной было минимальным. Явление прозвали "Цветочная Луна", так как именно в это время расцветают весенние цветы и деревья.
В следующий раз земляне увидят суперлуну в апреле 2021 года.
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Несколько последних ночей жители Земли могли наблюдать суперлуние, последнее в этом году. Естественный спутник казался на 6 % больше, чем обычно. Связано это с тем,...
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