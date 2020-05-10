Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей из мест воинской славы Эмоциональное и знаковое событие состоялось и накануне великой даты. В крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей из мест воинской...

Эмоциональное и знаковое событие состоялось и накануне великой даты. В крипте Всехсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей из мест воинской славы. Это своеобразный народный архив. С каждым годом, к сожалению, все меньше и меньше очевидцев тех трагических событий. Единственным свидетелем остается земля...Акция "Во славу общей Победы" объединила сотни населенных пунктов - от областных городов и столицы до небольших деревень. Кульминация состоялась в пятницу. 7 капсул из областных центров, Минской области и столицы доставили с особыми почестями вертолетом. Глава государства всегда поддерживает шаги по увековечиванию героических усилий наших соотечественников, а потому, конечно, присоединился к церемонии.В капсулах хранятся горсти земли, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток. Охапки цветов, молитвы и свечи в память о людях, пожертвовавших собственной жизнью, молодостью, мечтами во имя Победы.В нишах увековечена память воинов и невинных жертв фашистских оккупантов не только из Беларуси, но и городов-героев России, Украины, других зарубежных государств. Крипта Всехсвятского храма символизирует соединение прошлого с настоящим и настоящего с будущим. Это не просто место духовности и скорби - шаг за шагом, по крупинке здесь формируют новую культуру национальной памяти. После Глава государства тепло пообщался с активными участниками акции "Во славу общей Победы" и прихожанами Всехсвятского храма. Событие трогательное: народная память обрела свое почетное место.