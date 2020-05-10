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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Народные ремесла. В среду вечером после "Панорамы" От культуры земледелия перейдем к культуре в традиционном понимании. В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может...

От культуры земледелия перейдем к культуре в традиционном понимании. В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый пункт. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета организации планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши".Создать условия для возрождения народных промыслов в нашей стране было поручением Главы государства. Этой теме мы решили посвятить очередную серию проекта. Как в Беларуси развивают забытые промыслы, можно ли сделать ремесло прибыльным и справились ли с задачей по производству своих музыкальных инструментов? Расскажем в среду вечером после