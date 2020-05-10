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"На контроле Президента". Народные ремесла. В среду вечером после "Панорамы"
11.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОт культуры земледелия перейдем к культуре в традиционном понимании. В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый пункт. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета организации планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши".
Создать условия для возрождения народных промыслов в нашей стране было поручением Главы государства. Этой теме мы решили посвятить очередную серию проекта
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От культуры земледелия перейдем к культуре в традиционном понимании. В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может...
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