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Весна - время вдохновения. Спортсмены об искусстве

11.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О метафизике вдохновения. Весной она просыпается с новой силой! В том числе и в спорте. Перспективный фристайлист, который профессионально ведет "Инстаграм" и "Тик-Ток". Футболист из России, играющий за "Витебск", в свободное время изучает художественную историю белорусского города. А еще гандболист, рисующий картины!

Стереотипы о том, что интересы профессиональных спортсменов довольно узкие, герои нашего материала рушат каждым словом и действием. Андрей Козлов, вдохновившись началом последнего месяца весны, решил поговорить с известными спортсменами про искусство и сам удивился, как далеко зашла эта беседа (видео).

 
Теги: Витебск
 
 
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О метафизике вдохновения. Весной она просыпается с новой силой! В том числе и в спорте. Перспективный фристайлист, который профессионально ведет "Инстаграм" и...
 
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