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В Беларуси начинается подача заявлений на регистрацию инициативных групп

11.05.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная избирательная кампания стартовала в Беларуси. С сегодняшнего дня и до конца этой рабочей недели претенденты на пост Президента могут подавать заявления на регистрацию инициативных групп. Ее члены будут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата. Их сбор стартует еще через неделю, 21  мая, и продлится почти месяц. Всем потенциальным кандидатам, если они хотят продолжить борьбу, как и прежде, предстоит записать себе в актив не менее 100 тысяч подписей избирателей. Обязательное условие этой кампании - соблюдение всех мер безопасности в условиях пандемии. Поэтому сборщики обязаны будут выполнять рекомендации по дистанцированию, быть в масках и перчатках. Напомним, выборы Президента Беларуси пройдут 9 августа.
 
 
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Главная избирательная кампания стартовала в Беларуси. С сегодняшнего дня и до конца этой рабочей недели претенденты на пост Президента могут подавать заявления...
 
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