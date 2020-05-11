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Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Краснополье

11.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Там погиб мужчина и его 10-летняя племянница: они отравились цикутой. Сообщается, что 39-летний житель деревни Кожемякино достал на участке рядом с домом корнеплод растения, ошибочно полагая, что он съедобный. Съел его сам и угостил племянницу, а когда почувствовал резкое ухудшение состояния, вызвал скорую. Медики не смогли спасти ни ребенка, ни взрослого. 
Владимир Лебедько, научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:  "Случаи отравления цикутой не единичные. Цикута, или вех ядовитый – это растение № 1, если можно так назвать, среди всей флоры Беларуси. Оно относится к семейству сельдерейных, или зонтичных, это раньше так называли. Если говорить о признаках отравления, то можно выделить такие, как головная боль, тошнота, рвота, боль в желудке, судороги".
Следствие проводит проверку. Изъяты корнеплоды растения, назначена ботаническая экспертиза.

 
 
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Там погиб мужчина и его 10-летняя племянница: они отравились цикутой. Сообщается, что 39-летний житель деревни Кожемякино достал на участке рядом с домом корнеплод...
 
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