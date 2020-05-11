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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Краснополье Там погиб мужчина и его 10-летняя племянница: они отравились цикутой. Сообщается, что 39-летний житель деревни Кожемякино достал на участке рядом с домом корнеплод...

Там погиб мужчина и его 10-летняя племянница: они отравились цикутой. Сообщается, что 39-летний житель деревни Кожемякино достал на участке рядом с домом корнеплод растения, ошибочно полагая, что он съедобный. Съел его сам и угостил племянницу, а когда почувствовал резкое ухудшение состояния, вызвал скорую. Медики не смогли спасти ни ребенка, ни взрослого.Следствие проводит проверку. Изъяты корнеплоды растения, назначена ботаническая экспертиза.