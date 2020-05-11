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Помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию
11.05.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсвещение улиц, трудоустройство и капитальный ремонт домов. По этим и другим вопросам сегодня на прямую телефонную линию звонили помощнику Президента по Брестской области Анатолию Маркевичу. В основном обращения поступали из райцентров области. Так, жители Барановичей пожаловались на плохое освещение одной из улиц, где не горит ни один фонарь. Решить проблему удалось сразу: электрификацию завершат в ближайшее время. Также на прямой линии присутствовали специалисты разных служб региона. А решение некоторых вопросов потребовало детального анализа и вмешательства чиновников республиканского уровня.
Анатолий Маркевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области: "Отдельные позиции требуют более пристального внимания, и не только областных служб. Мы провели разговор с республиканскими подразделениями. И вместе постараемся найти тот компромисс, разумное рациональное решение, которое не противоречит действующему законодательству, а с другой стороны, может устроить нашего заявителя".
Прямая телефонная линия длилась три часа. По каждому вопросу будет проведена проверка. А заявитель получит письменный ответ.
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Освещение улиц, трудоустройство и капитальный ремонт домов. По этим и другим вопросам сегодня на прямую телефонную линию звонили помощнику Президента по...
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