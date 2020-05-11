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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич провел прямую телефонную линию Освещение улиц, трудоустройство и капитальный ремонт домов. По этим и другим вопросам сегодня на прямую телефонную линию звонили помощнику Президента по...

Освещение улиц, трудоустройство и капитальный ремонт домов. По этим и другим вопросам сегодня на прямую телефонную линию звонили помощнику Президента по Брестской области Анатолию Маркевичу. В основном обращения поступали из райцентров области. Так, жители Барановичей пожаловались на плохое освещение одной из улиц, где не горит ни один фонарь. Решить проблему удалось сразу: электрификацию завершат в ближайшее время. Также на прямой линии присутствовали специалисты разных служб региона. А решение некоторых вопросов потребовало детального анализа и вмешательства чиновников республиканского уровня.Прямая телефонная линия длилась три часа. По каждому вопросу будет проведена проверка. А заявитель получит письменный ответ.