Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичный город-спутник Смолевичи ждет новоселов Развитие и строительство квартала для минчан в городе-спутнике выходит на новый уровень. В Смолевичах почти готова многоэтажка на 242 квартиры, также на подходе и...

Развитие и строительство квартала для минчан в городе-спутнике выходит на новый уровень. В Смолевичах почти готова многоэтажка на 242 квартиры, также на подходе и экспериментальный дом на 192 квартиры. Одновременно финальный вид приобретают улицы и парковки. Кстати, места для авто вынесли за пределы дворов. Одновременно развивается и инфраструктура: в мае откроют первый в Смолевичах гипермаркет. Еще один акцент - на учреждения здравоохранения и образования. Сейчас в Смолевичах три школы и пять детских садов. Но скоро - прибавление.Всего в городе-спутнике Смолевичи в ближайшие годы построят почти 150 тысяч квадратных метров жилья. Это более чем 20 домов.