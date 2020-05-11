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Столичный город-спутник Смолевичи ждет новоселов

11.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развитие и строительство квартала для минчан в городе-спутнике выходит на новый уровень. В Смолевичах почти готова многоэтажка на 242 квартиры, также на подходе и экспериментальный дом на 192 квартиры. Одновременно финальный вид приобретают улицы и парковки. Кстати, места для авто вынесли за пределы дворов. Одновременно развивается и инфраструктура: в мае откроют первый в Смолевичах гипермаркет. Еще один акцент - на учреждения здравоохранения и образования. Сейчас в Смолевичах три школы и пять детских садов. Но скоро - прибавление.

Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома: "Мы сегодня уже завершаем укладку второго этажа детского сада. Он идет в графике, и 1 сентября дошкольники будут приниматься в группы. Также идет подготовка нулевых отметок по школе. Все идет планово, и в 2021 году она также примет детей".

 Всего в городе-спутнике Смолевичи в ближайшие годы построят почти 150 тысяч квадратных метров жилья. Это более чем 20 домов.

 
 
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Развитие и строительство квартала для минчан в городе-спутнике выходит на новый уровень. В Смолевичах почти готова многоэтажка на 242 квартиры, также на подходе и...
 
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