В магазинах Могилева госстандарт нашел ядовитые креветки

Источник материала: Tut.by

В магазинах Могилева обнаружили креветки, содержащие мышьяк, сообщает Могилевская областная инспекция Госстандарта.

Оказалось, что проверенные специалистами варено-мороженые креветки торговой марки VICI (производство РФ), северные неразделенные SUPER и углохвостые креветки в панцире с головой LUX «Любо есть» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Дело в том, что в этих морепродуктах обнаружили превышение допустимого уровня содержания мышьяка: фактические значения при допустимом уровне не более 5 мг/кг составили для креветок SUPER 13,7 мг/кг, для креветок LUX «Любо есть» 11,7 мг/кг (превышения — более чем в два раза).

Продажу опасной продукции запретили. Импортеру выдали предписание об их изъятии из обращения.

Госстандарт также запретил ввозить эту продукцию на территорию Беларуси.