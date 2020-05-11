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В магазинах Могилева госстандарт нашел ядовитые креветки

11.05.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В магазинах Могилева обнаружили креветки, содержащие мышьяк, сообщает Могилевская областная инспекция Госстандарта.

Оказалось, что проверенные специалистами варено-мороженые креветки торговой марки VICI (производство РФ), северные неразделенные SUPER и углохвостые креветки в панцире с головой LUX «Любо есть» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Дело в том, что в этих морепродуктах обнаружили превышение допустимого уровня содержания мышьяка: фактические значения при допустимом уровне не более 5 мг/кг составили для креветок SUPER 13,7 мг/кг, для креветок LUX «Любо есть» 11,7 мг/кг (превышения — более чем в два раза).

Продажу опасной продукции запретили. Импортеру выдали предписание об их изъятии из обращения.

Госстандарт также запретил ввозить эту продукцию на территорию Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Продажу опасной продукции запретили. Импортеру выдали предписание об их изъятии из обращения.
 
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