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Белавиа отменяет рейсы в Палангу до октября
11.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их через сайт, необходимо следовать инструкциям, размещенным на сайте.
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Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их...
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