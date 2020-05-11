Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белавиа отменяет рейсы в Палангу до октября Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их...

Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их через сайт, необходимо следовать инструкциям, размещенным на сайте.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите