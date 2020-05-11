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Белавиа отменяет рейсы в Палангу до октября

11.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их через сайт, необходимо следовать инструкциям, размещенным на сайте.

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Рейсы в Палангу и обратно не будут выполняться до 24 октября 2020 года. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обращаться в места их приобретения. А в случае покупки их...
 
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