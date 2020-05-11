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Минчане охотно занимаются разведением морских обитателей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабы Мирового океана - в Минском центре океанографии Во время ремонта в музее обновили интерьер и аквариумы. В центре - десятки видов морских обитателей изо всех уголков мира: от разноцветных рыб-клоунов и вишневых...

Во время ремонта в музее обновили интерьер и аквариумы. В центре - десятки видов морских обитателей изо всех уголков мира: от разноцветных рыб-клоунов и вишневых креветок до опасных пираний, огромных черепах и даже главных морских хищников - правда, в мини-формате. Акуленок Академик - главная достопримечательность музея. Периодически все они путешествуют по столице как часть мобильного музея.Кстати, разведением необычных глубоководных обитателей минчане занимаются и самостоятельно. Так, житель столицы Евгений Калечиц поселил в своем аквариуме королевского леопардового краба и сейчас с удовольствием наблюдает за жизнью ракообразного.Увлечение аквариумиста разделяет и вся семья. В планах приобрести декоративную черепаху. Специально для нее в аквариуме появятся отдельные апартаменты.