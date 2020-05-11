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Прогноз погоды на 12 мая

11.05.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будут определять в основном контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. 
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности). Резкое изменение погодных условий!
12 мая (вторник) во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью 12 мая (вторник) местами по северо-западу страны заморозки 0, -1°С, в ночные часы 13 и 14 мая (среда-четверг) в отдельных районах по республике ожидаются заморозки до 0, -3°С.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будут определять в основном контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада...
 
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