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Двойной юбилей! Белпочте - 25. Главпочтамту - 65 лет

11.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году Белоруской почте исполняется 25 лет, а Главпочтамту в Минске - 65. 
Именно столько одно из красивейших архитектурных сооружений является заглавной буквой проспекта Независимости. По своим стилистическим решениям главное почтовое отделение напоминает итальянский дворец Палаццо Поли. Над аркой 4-этажного здания  мировые часы. Единственные в городе, где можно сверить время с точностью до минуты, и не только минское. 
Ежедневно Главпочтамт обслуживает до 10 тысяч клиентов. Здесь обрабатываются тысячи единиц корреспонденции.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Белоруской почте исполняется 25 лет, а Главпочтамту в Минске - 65.  Именно столько одно из красивейших архитектурных сооружений является заглавной...
 
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