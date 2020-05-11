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Двойной юбилей! Белпочте - 25. Главпочтамту - 65 лет
11.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ этом году Белоруской почте исполняется 25 лет, а Главпочтамту в Минске - 65.
Именно столько одно из красивейших архитектурных сооружений является заглавной буквой проспекта Независимости. По своим стилистическим решениям главное почтовое отделение напоминает итальянский дворец Палаццо Поли. Над аркой 4-этажного здания мировые часы. Единственные в городе, где можно сверить время с точностью до минуты, и не только минское.
Ежедневно Главпочтамт обслуживает до 10 тысяч клиентов. Здесь обрабатываются тысячи единиц корреспонденции.
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В этом году Белоруской почте исполняется 25 лет, а Главпочтамту в Минске - 65. Именно столько одно из красивейших архитектурных сооружений является заглавной...
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