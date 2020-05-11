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Помощь 6-й городской клинической больнице Минска от ФПБ
11.05.2020 17:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФедерация профсоюзов Беларуси привезла 1000 защитных костюмов и 1000 пар медицинских бахил. Такой же багаж сегодня привезут и в 9-ю городскую клиническую больницу.
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Федерация профсоюзов Беларуси привезла 1000 защитных костюмов и 1000 пар медицинских бахил. Такой же багаж сегодня привезут и в 9-ю городскую клиническую больницу. ...
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