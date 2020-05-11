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Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов об экспресс-тестах

11.05.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На вопросы по экспресс-тестам на антитела к COVID-19 отвечает Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей.

  • Антитела действительно дают иммунитет? И может ли он быть пожизненным? 
  • Кому в первую очередь будут делать экспресс-тесты? 
  • Какова их точность? 
  • Нужны ли особые навыки для экспресс-теста? И возможно ли сделать его в домашних условиях? Возможно, он появится в аптеках? 

Подробности в видео.

 
Теги: Минск
 
 
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На вопросы по экспресс-тестам на антитела к COVID-19 отвечает Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации...
 
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