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Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов об экспресс-тестах
11.05.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа вопросы по экспресс-тестам на антитела к COVID-19 отвечает Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей.
Подробности в видео.
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На вопросы по экспресс-тестам на антитела к COVID-19 отвечает Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации...
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