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"Народные ремесла. На контроле Президента" - в среду вечером после "Панорамы"
11.05.2020 21:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Культура бортничества Беларуси и Польши
В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый элемент. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши". Об этом рассказал наш министр культуры Юрий Бондарь в интервью Агентству теленовостей. У нас в стране "Лесное бортничество Полесья" уже имеет статус историко-культурной ценности.
Как по всей стране возрождают забытые промыслы, можно ли сделать ремесло прибыльным, результат поручения Главы государства по производству в стране своих музыкальных инструментов.
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Культура бортничества Беларуси и Польши В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый...
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