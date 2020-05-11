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"Народные ремесла. На контроле Президента" - в среду вечером после "Панорамы"

11.05.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Культура бортничества Беларуси и Польши


В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый элемент. В конце года на 15-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО планируется к рассмотрению элемент "Культура бортничества Беларуси и Польши". Об этом рассказал наш министр культуры Юрий Бондарь в интервью Агентству теленовостей. У нас в стране "Лесное бортничество Полесья" уже имеет статус историко-культурной ценности. 

Как по всей стране возрождают забытые промыслы, можно ли сделать ремесло  прибыльным, результат поручения Главы государства  по производству в стране своих музыкальных инструментов. "Народные ремесла. На контроле Президента" - в среду вечером после "Панорамы".

 
Теги: Новости
 
 
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Культура бортничества Беларуси и Польши В ноябре этого года в списке нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от Беларуси может появиться новый, четвертый...
 
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