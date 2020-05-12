ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Из Ан-2 создадут легендарный истребитель времен Великой Отечественной войны

12.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Легендарный истребитель времен Великой Отечественной из "кукурузника" Ан-2 собирают энтузиасты - преподаватели и студенты агролесотехнического колледжа в Буйничах. Незадействованную в полевых работах машину им безвозмездно передало сельхозпредприятие "Рассвет". Теперь предстоит сложная работа по переделке корпуса самолета, обновлению двигателя. Чтобы создать грозу немецких фокеров Ла-5.  На таком в годы войны открыл свой боевой счет трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и летал Маресьев. 

Константин Михаленок, преподаватель Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа им. К. П. Орловского: "Мы будем снимать двигатель вместе с моторным отсеком, потому что он очень сильно похож на моторный отсек Ла-5 ФН-истребителя. Т.е. мы его практически без изменений оставим. И на основании его будем уже делать потом каркас истребителя. Работы много, колоссально. С таким мы еще не сталкивались".

Истребитель займет свое место в музее под открытым небом колледжа, где воссозданы события 44-го  - форсирование Днепра и освобождение Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный истребитель времен Великой Отечественной из "кукурузника" Ан-2 собирают энтузиасты - преподаватели и студенты агролесотехнического колледжа в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Администрация Президента проводит прямые телефонные линии ежедневно с 9:00 до полудня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика