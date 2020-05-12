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Из Ан-2 создадут легендарный истребитель времен Великой Отечественной войны
12.05.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛегендарный истребитель времен Великой Отечественной из "кукурузника" Ан-2 собирают энтузиасты - преподаватели и студенты агролесотехнического колледжа в Буйничах. Незадействованную в полевых работах машину им безвозмездно передало сельхозпредприятие "Рассвет". Теперь предстоит сложная работа по переделке корпуса самолета, обновлению двигателя. Чтобы создать грозу немецких фокеров Ла-5. На таком в годы войны открыл свой боевой счет трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб и летал Маресьев.
Константин Михаленок, преподаватель Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа им. К. П. Орловского: "Мы будем снимать двигатель вместе с моторным отсеком, потому что он очень сильно похож на моторный отсек Ла-5 ФН-истребителя. Т.е. мы его практически без изменений оставим. И на основании его будем уже делать потом каркас истребителя. Работы много, колоссально. С таким мы еще не сталкивались".
Истребитель займет свое место в музее под открытым небом колледжа, где воссозданы события 44-го - форсирование Днепра и освобождение Могилева.
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Легендарный истребитель времен Великой Отечественной из "кукурузника" Ан-2 собирают энтузиасты - преподаватели и студенты агролесотехнического колледжа в...
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