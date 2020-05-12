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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БНТУ проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии Переход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет...

Переход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии. Благодаря сотрудникам университетского центра информационных технологий, небезызвестная образовательная онлайн платформа была специально адаптирована для БНТУ. Все факультеты ВУЗа проявили техническую готовность к переходу на такой формат обучения.Сотрудники медиа центра проделали немалую работу для того, чтобы воплотить в жизнь такой современный формат обучения. Ребята регулярно на связи со студентами, у которых возникают технические вопросы по использованию платформы. О преподавателях в центре позаботились не меньше: для них была разработана поэтапная инструкция ведения онлайн лекций и семинаров и, если необходимо, в центре готовы предоставить индивидуальную техническую помощь.Как оказалось, в ВУЗе разработка технологий началась еще более полугода назад и никак не была связана с пандемией. Такой современный подход к обучению будет актуален вне зависимости от вирусов и работать на благо образовательной системы.Полезная опция- каждая лекция и практическое занятие записывается и даже если учащиеся не смогли дистанционно присутствовать на занятии в режиме реального времени, видео и аудио материалы неограниченное время будут доступны на портале. Также вся академическая литература находится в открытом электронном доступе.Такой формат учебы, возможно, даже поможет студентам развить новые навыки.При необходимости в этом году, университет готов провести и экзамены в индивидуальной или даже электронной форме, тем не менее, вся студенческая деятельность, как и в обычном режиме, будет достоверно проверяться.