|
БНТУ проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии
12.05.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПереход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии. Благодаря сотрудникам университетского центра информационных технологий, небезызвестная образовательная онлайн платформа была специально адаптирована для БНТУ. Все факультеты ВУЗа проявили техническую готовность к переходу на такой формат обучения.
Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Мы используем Майкрософт Тимс и это площадка, на которой в режиме реального времени студенты могут встречаться. Основная форма коммуникации здесь - это сообщения в группах, которые создают преподаватели и старосты и видеосвязь. Вот видеосвязь - это та самая лекция, ее можно запланировать на какое-то определенное время и, если нужно, можно провести практическое занятие".
Сотрудники медиа центра проделали немалую работу для того, чтобы воплотить в жизнь такой современный формат обучения. Ребята регулярно на связи со студентами, у которых возникают технические вопросы по использованию платформы. О преподавателях в центре позаботились не меньше: для них была разработана поэтапная инструкция ведения онлайн лекций и семинаров и, если необходимо, в центре готовы предоставить индивидуальную техническую помощь.
Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Это популярная площадка, ей пользуются не только университеты - очень много айтишных компаний здесь сидит: EPAM тот же самый".
Как оказалось, в ВУЗе разработка технологий началась еще более полугода назад и никак не была связана с пандемией. Такой современный подход к обучению будет актуален вне зависимости от вирусов и работать на благо образовательной системы.
Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Контролировать посещаемость может как преподаватель, который ведет это занятие, так и проректорат и деканат".
Полезная опция- каждая лекция и практическое занятие записывается и даже если учащиеся не смогли дистанционно присутствовать на занятии в режиме реального времени, видео и аудио материалы неограниченное время будут доступны на портале. Также вся академическая литература находится в открытом электронном доступе.
Александр Баханович проректор по учебной работе, доктор технических наук, доцент: "У нас открыт доступ репозиторий нашей научной библиотеки, где в электронном виде все материалы, которые имеются в библиотеке".
Такой формат учебы, возможно, даже поможет студентам развить новые навыки.
Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Я бы сказал, что вот такая форма, скажем, заочно-дистанционного обучения требует еще большей собранности и ответственности, потому что одно дело - пришел на лекцию и преподаватель с тобой занимается, читает тебе лекцию или проводит практические занятия, а тут нужно собраться, если ты находишься дома, в общежитии и фактически самостоятельно осваивать".
При необходимости в этом году, университет готов провести и экзамены в индивидуальной или даже электронной форме, тем не менее, вся студенческая деятельность, как и в обычном режиме, будет достоверно проверяться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)