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БНТУ проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии

12.05.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Переход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет проводит обучение, используя информационно-коммуникационные технологии. Благодаря сотрудникам университетского центра информационных технологий, небезызвестная образовательная онлайн платформа была специально адаптирована для БНТУ. Все факультеты ВУЗа проявили техническую готовность к переходу на такой формат обучения. 

Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Мы используем Майкрософт Тимс и это площадка, на которой в режиме реального времени студенты могут встречаться. Основная форма коммуникации здесь - это сообщения в группах, которые создают преподаватели и старосты и видеосвязь. Вот видеосвязь - это та самая лекция, ее можно запланировать на какое-то определенное время и, если нужно, можно провести практическое занятие".

Сотрудники медиа центра проделали немалую работу для того, чтобы воплотить в жизнь такой современный формат обучения. Ребята регулярно на связи со студентами, у которых возникают технические вопросы по использованию платформы. О преподавателях в центре позаботились не меньше: для них была разработана поэтапная инструкция ведения онлайн лекций и семинаров и, если необходимо, в центре готовы предоставить индивидуальную техническую помощь. 

Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Это популярная площадка, ей пользуются не только университеты - очень много айтишных компаний здесь сидит: EPAM тот же самый".

Как оказалось, в ВУЗе разработка технологий началась еще более полугода назад и никак не была связана с пандемией. Такой современный подход к обучению будет актуален вне зависимости от вирусов и работать на благо образовательной системы.

Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Контролировать посещаемость может как преподаватель, который ведет это занятие, так и проректорат и деканат".

Полезная опция- каждая лекция и практическое занятие записывается и даже если учащиеся не смогли дистанционно присутствовать на занятии в режиме реального времени, видео и аудио материалы неограниченное время будут доступны на портале. Также вся академическая литература находится в открытом электронном доступе.

Александр Баханович проректор по учебной работе, доктор технических наук, доцент: "У нас открыт доступ репозиторий нашей научной библиотеки, где в электронном виде все материалы, которые имеются в библиотеке". 

Такой формат учебы, возможно, даже поможет студентам развить новые навыки.

Андрей Протасевич руководитель центра информационных технологий: "Я бы сказал, что вот такая форма, скажем, заочно-дистанционного обучения требует еще большей собранности и ответственности, потому что одно дело - пришел на лекцию и преподаватель с тобой занимается, читает тебе лекцию или проводит практические занятия, а тут нужно собраться, если ты находишься дома, в общежитии и фактически самостоятельно осваивать".

При необходимости в этом году, университет готов провести и экзамены в индивидуальной или даже электронной форме, тем не менее, вся студенческая деятельность, как и в обычном режиме, будет достоверно проверяться.

 
 
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Переход на онлайн обучение не значит, что учебных обязанностей у студентов станет меньше. Сейчас мы увидим, как Белорусский Национальный Технический университет...
 
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