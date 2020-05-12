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"Сестры милосердия. Ангелы в женском обличье". Спецреп АТН

12.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самая престижная в мире награда медсестер носит имя общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Как раз сегодня исполняется 200 лет со дня ее рождения. В нашей стране  этой почетной медалью  награждено 12 медработников. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы" специальный репортаж Агентства теленовостей "Сестры милосердия. Ангелы в женском обличье".

 
Теги: Новости
 
 
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Самая престижная в мире награда медсестер носит имя общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Как раз сегодня исполняется 200 лет со дня ее...
 
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