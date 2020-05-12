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"Сестры милосердия. Ангелы в женском обличье". Спецреп АТН
12.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСамая престижная в мире награда медсестер носит имя общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Как раз сегодня исполняется 200 лет со дня ее рождения. В нашей стране этой почетной медалью награждено 12 медработников. Смотрите сегодня сразу после
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Самая престижная в мире награда медсестер носит имя общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Как раз сегодня исполняется 200 лет со дня ее...
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