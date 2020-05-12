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Интервью с микробиологом и вирусологом из Украины Надеждой Жолобак

12.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что будет с иммунитетом после выхода из карантина?  Сегодня этим вопросом задаются врачи во всем мире. Действия ограничительных мер почти во всех странах ослабевают,  и теперь важно выработать коллективный иммунитет. По сути,  повторить опыт Беларуси, который активно обсуждают в экспертной среде.

Например,  в соседней Украине  считают наш пример эффективным в борьбе с инфекцией. По "Скайпу" мы связались с микробиологом и вирусологом, кандидатом биологических наук из Украины  Надеждой Жолобак. Вот ее мнение (видео). 

 
 
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Что будет с иммунитетом после выхода из карантина?  Сегодня этим вопросом задаются врачи во всем мире. Действия ограничительных мер почти во всех странах...
 
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