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Интервью с микробиологом и вирусологом из Украины Надеждой Жолобак
12.05.2020 21:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто будет с иммунитетом после выхода из карантина? Сегодня этим вопросом задаются врачи во всем мире. Действия ограничительных мер почти во всех странах ослабевают, и теперь важно выработать коллективный иммунитет. По сути, повторить опыт Беларуси, который активно обсуждают в экспертной среде.
Например, в соседней Украине считают наш пример эффективным в борьбе с инфекцией. По "Скайпу" мы связались с микробиологом и вирусологом, кандидатом биологических наук из Украины Надеждой Жолобак. Вот ее мнение (видео).
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Что будет с иммунитетом после выхода из карантина? Сегодня этим вопросом задаются врачи во всем мире. Действия ограничительных мер почти во всех странах...
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