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Администрация Президента продолжает помогать в решении проблемных вопросов белорусов

12.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прямую телефонную линию сегодня провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области  Юрий Шулейко. С просьбой  помочь с выделением жилья  обратилась жительница Светлогорского района. Ее квартира сгорела. Прозвучала и жалоба на подсобных рабочих, они не могут отремонтировать крышу дома, который заливает дождем. Однако есть и обращения по вопросам, по которым уже приняты окончательные решения. За три часа на прямую линию обратились 28 человек. По каждому вопросу проведут проверку и дадут письменный ответ.

 
 
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Прямую телефонную линию сегодня провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области  Юрий Шулейко. С просьбой  помочь с выделением жилья  обратилась...
 
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