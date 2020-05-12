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Курятник в многоэтажке: за или против? Мнения разделились

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В минской многоэтажке завели кур Соцсети всколыхнуло и еще одно событие. И это довольно необычная история для столицы. На козырьке одного из подъездов многоэтажки заметили курятник. Многих...

Соцсети всколыхнуло и еще одно событие. И это довольно необычная история для столицы. На козырьке одного из подъездов многоэтажки заметили курятник. Многих история возмутила. Мол, не место несушкам в городе, особенно в элитном доме. Однако у хозяев на это свой ответ. Что будет с миниатюрной сельхозпостройкой, выяснялНе то чтобы контактный зоопарк, но уже интереснее, чем кошка или собака. Цыплята сначала жили в квартире, но когда подросли, а планы построить загородный дом сорвались, пришла мысль поселить пернатых за окном, на козырьке подъезда. Курятник, заверяет Екатерина, высшего качества. Делали на заказ. В нем живут 5 бройлерных кур. Гостей не пугаются.Но если серьезно, то такие поселения категорически запрещены, говорят в ЖКХ. Да и слава разлетелась в интернете после возмущенных публикаций. Мол, корову еще не хватало в ванной поселить.Это зона ответственности председателя товарищества. Он, правда, в отличие от курочек, прославиться не пожелал.