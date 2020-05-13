|
Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси до конца этой недели
13.05.2020 09:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ целом же вторая декада мая началась с контрастов. Теплую солнечную погоду сменил снегопад. Накануне разбежки температур по стране составили 20 градусов. Холодная погода сохранится и сегодня. Ожидается порывистый ветер и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Ночью же возможны заморозки до минус 4. Постепенно до конца мая столбики термометра будут подниматься. Но по-настоящему теплая погода установится только с наступление календарного лета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом же вторая декада мая началась с контрастов. Теплую солнечную погоду сменил снегопад. Накануне разбежки температур по стране составили 20 градусов. Холодная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)