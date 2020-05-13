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Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси до конца этой недели

13.05.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В целом же вторая декада мая началась с контрастов. Теплую солнечную погоду сменил снегопад. Накануне разбежки температур по стране составили 20 градусов. Холодная погода сохранится и сегодня. Ожидается порывистый ветер и кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до  плюс 16 градусов. Ночью же возможны заморозки до минус 4. Постепенно до конца мая столбики термометра будут подниматься. Но по-настоящему теплая погода установится только с наступление календарного лета.
 
 
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В целом же вторая декада мая началась с контрастов. Теплую солнечную погоду сменил снегопад. Накануне разбежки температур по стране составили 20 градусов. Холодная...
 
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Осадки и порывистый ветер ожидаются местами в Беларуси 13 мая
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