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В Гомеле выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму

13.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый забор сделали в областном центре трансфузионной медицины. Донором стал спортсмен Алексей Заяц. У него первого в Гомельской области выявили COVID-19, когда Алексей вернулся из Португалии. Стать донором могут люди, которые переболели и полностью выздоровели. В день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекций и определяют группу крови. Также вес донора должен быть не менее 50 кг, а возраст - от 18 до 60 лет. Такую методику помощи специалисты внедряют пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием  на особом контроле медиков.

В центре также запланирован приезд трех потенциальных доноров  из Буда-Кошелева. От одного донора получают 600 мл  плазмы. Это может спасти жизни четверым. 
 
 
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Первый забор сделали в областном центре трансфузионной медицины. Донором стал спортсмен Алексей Заяц. У него первого в Гомельской области выявили COVID-19, когда...
 
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