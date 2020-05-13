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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму Первый забор сделали в областном центре трансфузионной медицины. Донором стал спортсмен Алексей Заяц. У него первого в Гомельской области выявили COVID-19, когда...

Первый забор сделали в областном центре трансфузионной медицины. Донором стал спортсмен Алексей Заяц. У него первого в Гомельской области выявили COVID-19, когда Алексей вернулся из Португалии. Стать донором могут люди, которые переболели и полностью выздоровели. В день сдачи крови донора проверяют на отсутствие инфекций и определяют группу крови. Также вес донора должен быть не менее 50 кг, а возраст - от 18 до 60 лет. Такую методику помощи специалисты внедряют пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием на особом контроле медиков.В центре также запланирован приезд трех потенциальных доноров из Буда-Кошелева. От одного донора получают 600 мл плазмы. Это может спасти жизни четверым.