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Курсы валют на 13 мая. Рубль незначительно ослаб к доллару и евро
13.05.2020 12:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,64. По отношению к российскому рублю нацвалюта также ослабла и также незначительно: 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей, подорожав почти на копейку за сутки.
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В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,64. По отношению к российскому рублю нацвалюта также ослабла и также незначительно: 3 рубля 32 копейки...
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