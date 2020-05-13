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Курсы валют на 13 мая. Рубль незначительно ослаб к доллару и евро

13.05.2020 12:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,64. По отношению к российскому рублю нацвалюта также ослабла и также незначительно: 3 рубля 32 копейки стоят 100 российских рублей, подорожав почти на копейку за сутки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 44 копейки. Евро по Нацбанку 2,64. По отношению к российскому рублю нацвалюта также ослабла и также незначительно: 3 рубля 32 копейки...
 
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