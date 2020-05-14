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За работу с COVID-19 белорусские медики стали получать надбавки
14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности.
Все подробности у Антона Малюты. Это третья больница Минска. Одна из тех, кто с марта-апреля функционирует в режиме инфекционного стационара. Для медиков это сложное время - работа в формате 24/7 и постоянная забота о каждом пациенте. Поэтому любая помощь, в том числе и материальная, приходится очень кстати.
Ежемесячные надбавки назначаются приказом руководителя учреждения
Суммы солидные - от 300 до 4000 рублей. Причем положены они даже тем, кого привлекли для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией однажды - таким сотрудникам доплатят за одну смену. При сверхурочной работе зарплата также должна подрасти. Нюансов по начислению много, разобраться со всеми случаями помогает Минздрав.
Под действие указа попадают также поликлиники, службы скорой помощи и лаборатории
За свою работу медиков вознаграждают соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. Тех, кто еще не увидел в расчетнике обещанную доплату, в Минздраве просят подождать - положенные суммы дойдут до всех.
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Белорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями....
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