ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

За работу с COVID-19 белорусские медики стали получать надбавки

14.05.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями. Напомним, указ "О материальном стимулировании работников здравоохранения" вступил в силу 1 апреля. Он призван поддержать медработников в непростой период пандемии. Документ охватил сотрудников всех бюджетных организаций независимо от должности. 

Все подробности у Антона Малюты. Это третья больница Минска. Одна из тех, кто с марта-апреля функционирует в режиме инфекционного стационара. Для медиков это сложное время - работа в формате 24/7 и постоянная забота о каждом пациенте. Поэтому любая помощь, в том числе и материальная, приходится очень кстати. 


Ежемесячные надбавки назначаются приказом руководителя учреждения


Суммы солидные - от 300 до 4000 рублей. Причем положены они даже тем, кого привлекли для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией однажды - таким сотрудникам доплатят за одну смену. При сверхурочной работе зарплата также должна подрасти. Нюансов по начислению много, разобраться со всеми случаями помогает Минздрав.


Под действие указа попадают также поликлиники, службы скорой помощи и лаборатории


За свою работу медиков вознаграждают соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. Тех, кто еще не увидел в расчетнике обещанную доплату,  в Минздраве просят подождать - положенные суммы дойдут до всех.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские медики стали получать надбавки. Добавили в апрельские расчетники тех, кто работает в условиях, напрямую связанных с инфекционными заболеваниями....
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз погоды на 15 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика