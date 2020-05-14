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Парк имени Янки Купалы в Минске открылся после реконструкции

15.05.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А знаете ли вы, что на днях наконец-то после длительной реконструкции для посетителей открылся парк имени Я. Купалы. Остались последние штрихи, но для приятного времяпрепровождения все готово.  Жители и гости столицы уже могут наслаждаться красотами природы в самом центре Минска. Все пешеходные зоны, лавочки, фонтан, клумбы - в полном их распоряжении. 

Александра, любит гулять по парку: "Здесь люблю гулять, потому что здесь относительно той части парка, там шумно, детский парк, - здесь всегда тихо. Здесь, маленькие были еще, спали на улице. Идеальное место, поэтому мы оттуда далеко сюда приходим в тихое место".

Реконструкция длилась около шести месяцев. При реконструкции придерживались прежнего архитектурного стиля, который уже давно стал классикой. Поэтому, чтобы сохранить историко-культурную ценность парка, обновленные элементы выполнены в традиционном, привычном глазу минчан виде. Старый фонтан, памятник и скульптуры были в хорошем состоянии и ремонта не потребовали. Обновили плиточное покрытие, фонари и лавочки, высадили зеленые насаждения.

Алеся Самсонова, рабочий Зеленстроя: "Высажено очень много хвойных растений. Многолетних кустарников. Осталась основная клумба у нас в виде папараць-кветки. На центральном цветнике у нас будет расположена папараць-кветка, на ней будет высажено более 10 000 многолетних растений, планируем высадить после выходных, как будет немножко потеплее, ночи будут теплыми. Гамма будет очень разнообразная. В белорусском стиле, можно сказать, и белые, и красные, розовые, зеленые, очень много будет ярких тонов".

Но и это еще не все. Минчан и гостей столицы ждет главный сюрприз. Новый современный фонтан, который устанавливается на водной глади Свислочи и обещает стать поистине грандиозным зрелищем. Сейчас монтаж фонтана на завершающей стадии.  Запустить его обещают ко Дню Независимости. Говорят, в Минске такого еще не было. Что ж, мы любим свой город и хотим видеть его красивым, уютным и зеленым.

 
Теги: Минск
 
 
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А знаете ли вы, что на днях наконец-то после длительной реконструкции для посетителей открылся парк имени Я. Купалы. Остались последние штрихи, но для приятного...
 
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