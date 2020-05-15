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Табличка с историческими названиями улиц - дебют нового проекта в Бресте

15.05.2020 19:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современная улица Пушкинская в Бресте начала застраиваться с середины 40-х годов 19 века. Сильно пострадала от пожара в 1895-м и во время Первой мировой войны. В честь Пушкина ее назвали в 1887 году. "За польскім часам" она состояла из улиц 3 мая и (в разные годы) 9 февраля, и Мостицкого. Перед началом Великой Отечественной была отмечена как Пушкинская и Минская, во время оккупации название снова изменилось. Пушкинская вернулась только в после войны. Сейчас на ней установили дебютную табличку с историческими названиями улиц - это дебют нового проекта. Табличка появилась на одном из знаковых зданий, где во время войны вела свою деятельность подпольщица Аржанова. 

Подобные доски существуют и в некоторых других городах Беларуси. Но у Бреста свои особенности. Например, табличка с историческими названиями улиц выполнена в едином дизайнерском ключе с другими отметками на здании. Прежняя характерная черта города над Бугом - квартальная нумерация - тоже отражена на доске.

Планируется, что такие таблички с историческими названиями украсят около 20 улиц в историческом центре города. В самое ближайшее время появится еще 9 таких досок. 

 
Теги: Брест
 
 
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Современная улица Пушкинская в Бресте начала застраиваться с середины 40-х годов 19 века. Сильно пострадала от пожара в 1895-м и во время Первой мировой войны. В честь...
 
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